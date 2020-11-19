تسجيل 653 وفاة و36176 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، عن رصد 653 وفاة و36176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، تسجيل 34282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 753 حالة وفاة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته فى فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة يوميا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت مؤخرا فرض قيود عامة جديدة، مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم، وإغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.