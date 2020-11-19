اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات النيابة تعلن لص السيارات بمنشأة ناصر يستخدم أسلوب توصيل الأسلاك

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:00 ص
تحقيقات النيابة تعلن لص السيارات بمنشأة ناصر يستخدم أسلوب توصيل الأسلاك متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر الجزئية، أن السائق المتهم بسرقة السيارات فى دائرة القسم يعتمد على اسلوب توصيل الأسلاك فى تنفيذ جرائم السرقة

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة

 

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد تردد (سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال استقلاله السيارة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

 

وأضاف بأنه قام بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار الحوادث

امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار عاجلة

استقلال السيارة

سرقة سيارة

أمن القاهرة

قسم شرطة منشأة ناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة