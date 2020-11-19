تحقيقات النيابة تعلن لص السيارات بمنشأة ناصر يستخدم أسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر الجزئية، أن السائق المتهم بسرقة السيارات فى دائرة القسم يعتمد على اسلوب توصيل الأسلاك فى تنفيذ جرائم السرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد تردد (سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال استقلاله السيارة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

وأضاف بأنه قام بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.