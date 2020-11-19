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بومبيو فى الجولان كأول وزير خارجية أمريكى يزور الهضبة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:29 م
بومبيو فى الجولان كأول وزير خارجية أمريكى يزور الهضبة بومبيو
كتب أحمد عرفة

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زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منطقة الجولان، حيث إن بزيارة مايك بومبيو للجولان يكون أول وزير خارجية أمريكي يزور الهضبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين، وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينة في إسرائيل على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إن "أبو الغيط" عبر عن رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أمريكي رفيع، مؤكداً أنه يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة.


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