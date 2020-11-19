بلدية الشارقة بالإمارات تدشن أول حديقة صديقة للبيئة الأولى بالشرق الأوسط

كتب محمد جمال

أعلنت بلدية مدينة الشارقة بالإمارات عن إنجاز أول حديقة مصغرة صديقة للبيئة فى مبنى إدارة النقليات، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم إنجازها بالكامل باستخدام مواد مستهلكة وقطع غيار غير صالحة للاستخدام، تمت إعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل لتشكيل حديقة مصغرة تكتمل بها كافة العناصر التي شكلت لوحة فنية بجمال محتوياتها وطريقة تصميمها. ودشنت البلدية هذه الحديقة بحضور ثابت الطريفي مديرها العام ومساعدي المدير العام ولفيف من المسؤولين في البلدية، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وأكد ثابت الطريفى أن هذه الحديقة تأتي استمراراً لمشاريع البلدية الصديقة للبيئة والتي تسعى من خلالها للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز ثقافة الابتكار لدى موظفيها والاستغلال الأمثل للقطع المستهلكة وإعادة تدويرها بصورة ابتكارية تعزيز الجانب الابتكاري والجمالي، كما تعكس هذه المشاريع حرص موظفي البلدية على التفكير الإبداعي وتقديم أفكار متميزة تخدم سير العمل وتقدم أفضل الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن هذه الحديقة تمتاز بالعديد من المواصفات ما يؤهلها لتكون مكاناً مثالياً لعقد اجتماعات البلدية وممارسة العمل في أجواء متميزة بعيداً عن روتين المكاتب.

ومن جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن هناك أعداداً من قطع غيار السيارات الخاصة بأسطول البلدية من المركبات الخفيفة والثقيلة والتي باتت غير صالحة للاستخدام، ولذا حرصت البلدية على استغلالها بالشكل الأمثل والعمل على إعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها، مشيراً إلى أن البلدية دشنت العديد من المشاريع الابتكارية باستخدام قطع غيار المركبات كمكتبة صديقة للبيئة وتحويل إحدى الحافلات لحافلة لكبار الشخصيات، وسيارة كلاسيكية تم تطويرها لتستخدم في مختلف مجالات العمل البلدي والعديد من المشاريع الأخرى.