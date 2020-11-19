براءة صحفيين بـ"اليوم السابع" من تهمة سب وقذف منى الغضبان

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، ببراءة خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، و3 محررين بالجريدة، وهم: محمد عبد العظيم وتامر إمام وكريم صبحى من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لمنى الغضبان وسبها وقذفها، وخرق حظر النشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدالى وعضوية المستشارين ياسر حسين وعمرو أباظة، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من قبل المدعية.

وحضر عن الصحفيين المستشار أنور الرفاعي المستشار القانوني لجريدة السابع، وأبدى دفوعه أمام هيئة المحكمة بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، ودفع أيضا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما دفع ببراءة الصحفيين لإثبات صدق ما تم كتابته من أخبار ووقائع.

وثقة من الصحفيين في عدالة القضاء المصرى، تقدموا بطعنهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاستئناف والتى نظرته المحكمة، وقررت براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم إحقاقا للحق.