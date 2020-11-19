انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الصفيحة فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج - محمود مقبول

شهدت قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بشرية، ونتج عن الانهيار نفوق رأس ماشيه بحوش ملحق بالمنزل المنهار تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنزل المنهار.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بانهيار منزل بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا دون حدوث إصابات كون المنزل غير مأهول بالسكان، وتم فرض طوق أمنى وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لإعمال شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بحدوث انهيار منزل بناحية الصفيحة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 175 مترا غير مأهول بالسكان ملك المدعو مجدي م ص س 44 سنة موظف ويقيم بذات الناحية دون حدوث إصابات.

نتج عن الانهيار نفوق رأس ماشية بحوش ملحق بالمنزل تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.