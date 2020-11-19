انعقاد أول اجتماع فلسطينى ـ إسرائيلى منذ 6 أشهر

كتب سمير حسنى

ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن اجتماعا ضم وفدا فلسطينيا - إسرائيليا بدء قبل قليل، ويعد الاجتماع الأول من نوعه منذ 6 أشهر.

وفى وقت سابق قال مسؤول فلسطينى كبير، إن السلطة الوطنية ستستأنف التنسيق مع إسرائيل بعدما جرى تعليقه فى مايو بسبب خطة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها وذلك بحكم ميثاقها، بما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال .

فى غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذى يزور تل أبيب، إن الولايات المتحدة تصنف الصادرات من المستوطنات على أنها صناعة إسرائيلية.