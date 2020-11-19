اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تسجل رقما قياسيا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بـ 2208 إصابة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:39 ص
اليابان تسجل رقما قياسيا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بـ 2208 إصابة فيروس كورونا - ارشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت اليابان اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بعدما رصدت 2208 حالات جديدة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أمس /الأربعاء/ كان اليوم الأول الذي يتخطى فيه إجمالي الحالات حاجز الألفي حالة يوميا، وتثير الزيادة اليومية المطردة في معدلات الإصابة منذ بداية الشهر الجاري مخاوف حدوث موجة ثالثة لانتشار الفيروس في البلاد.
يشار إلى أن العاصمة طوكيو قد سجلت اليوم زيادة قياسية في أعداد الإصابات بعدما تخطى الإجمالي حاجز الخمسمائة حالة للمرة الأولى.

كورونا

كورونا فى اليابان

اليابان

اصابات كورونا فى اليابان

اخبار اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة