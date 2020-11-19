اليابان تسجل رقما قياسيا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بـ 2208 إصابة

(أ ش أ)

سجلت اليابان اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بعدما رصدت 2208 حالات جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أمس /الأربعاء/ كان اليوم الأول الذي يتخطى فيه إجمالي الحالات حاجز الألفي حالة يوميا، وتثير الزيادة اليومية المطردة في معدلات الإصابة منذ بداية الشهر الجاري مخاوف حدوث موجة ثالثة لانتشار الفيروس في البلاد.

يشار إلى أن العاصمة طوكيو قد سجلت اليوم زيادة قياسية في أعداد الإصابات بعدما تخطى الإجمالي حاجز الخمسمائة حالة للمرة الأولى.