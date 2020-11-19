اليوم السابع
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المبعوث الأمريكى لإيران: أى إدارة تريد العودة للاتفاق النووى ستواجه عقبات

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:11 م
المبعوث الأمريكى لإيران: أى إدارة تريد العودة للاتفاق النووى ستواجه عقبات إليوت أبرامز مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لإيران
كتب أحمد عرفة

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قال إليوت أبرامز مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، إن أى إدارة أمريكية تريد العودة لاتفاق إيران النووى ستواجه عقبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، أن أى عودة للاتفاق النووى يجب أن يسبقها تنسيق مع الحلفاء، موضحًا أن طهران انتهكت الاتفاق النووى، وطورت برنامجها الصاروخى.

 

ولفت مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، إلى أن هناك عقوبات على إيران غير مرتبطة بالبرنامج النووى، مشيرا إلى أن النظام الإيرانى واصل شن هجمات فى جميع أنحاء المنطقة.


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أمريكا

الاتفاق النووي

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