القبض على شخص قتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" بسبب خلافات أسرية فى الشرقية

استقبل مستشفى الأحرار بالشرقية، جثة زوجة فى الخامسة والعشرين من العمر، وتبين وفاتها بادعاء الشنق، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "أميرة ح ف" 25 سنة ربة منزل، مقيمة قرية بنى عامر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات التى أجراها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، قيام "يوسف م" 30 سنة، سماك، زوج المجنى عليها بارتكاب الواقعة، لحدوث خلافات بينهما، فحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بخنقها بـ"إيشارب" وادعى سقوطها، لتضليل العدالة، فتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق.