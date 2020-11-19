الشرطة اليونانية تعتقل مشتبها في انتمائه لتنظيم الدولة

رويترز

اعتقلت الشرطة اليونانية، سوريا يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة، اليوم الخميس، بعد شجار في مخيم للاجئين يقيم فيه مع زوجته وأبنائه وقالت إنها تعتقد أنه ربما يكون شارك في عدة عمليات قتل.

وقال مسؤول من الشرطة إن السوري، البالغ من العمر 27 عاما الذي وصل إلى اليونان في مارس، 2018، اعتقل بعد شجار أمس الأربعاء بين مجموعتين في المخيم.

وأفاد بيان للشرطة بأنه اعتقل اليوم الخميس واتهم بالانضمام لجماعة إرهابية والقتل. ومن المقرر أن يمثل أمام الادعاء في وقت لاحق اليوم.

وقالت الشرطة إن مثل هذه الاعتقالات نادرة من نوعها.

وتقع اليونان على الخط الأمامي لموجات الهجرة إلى أوروبا ووعدت أمس الأربعاء ببناء مراكز استقبال لطالبي اللجوء وخفض المدة القصوى للبقاء في المخيمات على جزرها المكدسة باللاجئين.

وتحملت اليونان عبء تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا في عامي 2015 و2016 ووصل العديد منهم عبر جزرها في بحر إيجه القريبة من تركيا.