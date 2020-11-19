اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجيه الروسية عن المناورات الأمريكية السويدية: لا تعزز أمن شمال أوروبا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:02 م
الخارجيه الروسية عن المناورات الأمريكية السويدية: لا تعزز أمن شمال أوروبا لافروف وزير الخارجيه الروسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التدريبات العسكرية الأمريكية السويدية التى جرت في وقت سابق من هذا الشهر، لا تخدم تعزيز الأمن في أوروبا، متابعا: نحن على ثقة من أن مشاركة السويد في تدريبات مشتركة مع قوات خاصة أمريكية، لن تؤدى إلى تعزيز الاستقرار في شمال أوروبا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية: نؤكد مرة أخرى استعداد روسيا لمشاورات مباشرة مع الشركاء السويديين وغيرهم، حول التحديات الأمنية الحقيقية في المنطقة، موضحة أن بعض الدبلوماسيين السويديين انتقدوا هذه التدريبات، واعتبروا أنها تضع حياد السويد في محل شك وتهدد الأمن في المنطقة.

واستطردت وزارة الخارجية الروسية: ردود الفعل على هذه الانتقادات الحكيمة من جانب الدبلوماسيين السويديين كانت حادة في الأوساط الموالية للأطلسي في السويد. وعلى الفور، ظهرت منشورات في وسائل الإعلام السويدية تزعم بأن هذه الآراء شخصية وخاصة، ولا تتوافق مع المستجدات.


روسيا

السويد

أمريكا

الخارجيه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة