الخارجيه الروسية عن المناورات الأمريكية السويدية: لا تعزز أمن شمال أوروبا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التدريبات العسكرية الأمريكية السويدية التى جرت في وقت سابق من هذا الشهر، لا تخدم تعزيز الأمن في أوروبا، متابعا: نحن على ثقة من أن مشاركة السويد في تدريبات مشتركة مع قوات خاصة أمريكية، لن تؤدى إلى تعزيز الاستقرار في شمال أوروبا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية: نؤكد مرة أخرى استعداد روسيا لمشاورات مباشرة مع الشركاء السويديين وغيرهم، حول التحديات الأمنية الحقيقية في المنطقة، موضحة أن بعض الدبلوماسيين السويديين انتقدوا هذه التدريبات، واعتبروا أنها تضع حياد السويد في محل شك وتهدد الأمن في المنطقة.

واستطردت وزارة الخارجية الروسية: ردود الفعل على هذه الانتقادات الحكيمة من جانب الدبلوماسيين السويديين كانت حادة في الأوساط الموالية للأطلسي في السويد. وعلى الفور، ظهرت منشورات في وسائل الإعلام السويدية تزعم بأن هذه الآراء شخصية وخاصة، ولا تتوافق مع المستجدات.