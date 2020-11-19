وقالت زاخاروفا - في إحاطة إعلامية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "روسيا تتخذ خطوات عملية لتسهيل عودة السوريين إلى ديارهم، بمن فيهم النازحون، وبحسب معطياتنا عاد 2.2 مليون شخص".

وأضافت زاخاروفا، أن روسيا لديها علامات استفهام حول البيان الأمريكي بشأن المؤتمر حول اللاجئين في دمشق، مشيرة إلى أن المؤتمر قد انعقد على الرغم من المعارضة النشطة من الولايات المتحدة ومقاطعة الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد انتقد الدول التي تجاهلت مؤتمر الأسبوع الماضي حول اللاجئين السوريين في دمشق.

وانعقد يومي 11- 12 نوفمبر الجاري، في العاصمة السورية دمشق، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، واستمر المؤتمر لمدة يومين، حيث شاركت روسيا في تنظيمه.

وأكد البيان الختامي للمشاركين في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، ضرورة الحزم في محاربة الإرهاب والقضاء على جميع التنظيمات ذات الصلة بتنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيان (المحظوران في روسيا).

كما أكد البيان على رفض جميع العقوبات على سوريا أحادية الجانب وإدانة الاستيلاء على الثروات الوطنية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية.