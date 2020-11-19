الخارجية البريطانية: نشجع جميع الأطراف على المشاركة فى محادثات السلام القبرصية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إننا نشجع جميع الأطراف على المشاركة في محادثات السلام القبرصية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ورحبت الوزارة، بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي.

وفى وقت سابق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن لمجلس الأمن الدولي أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا، داعية لاستخدامها، وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسى.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفى، إن هناك تقدم ملموس في الحوار الليبى.