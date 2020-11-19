اليوم السابع
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الخارجية البريطانية: نشجع جميع الأطراف على المشاركة فى محادثات السلام القبرصية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:31 م
الخارجية البريطانية: نشجع جميع الأطراف على المشاركة فى محادثات السلام القبرصية وزير خارجية بريطانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، إننا نشجع جميع الأطراف على المشاركة في محادثات السلام القبرصية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ورحبت الوزارة، بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي.

وفى وقت سابق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن لمجلس الأمن الدولي أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا، داعية لاستخدامها، وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسى.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفى، إن هناك تقدم ملموس في الحوار الليبى.

 


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قبرص

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وزير خارجية بريطانيا

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