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الخارجية البريطانية: استئناف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية خطوة نحو السلام

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:52 م
الخارجية البريطانية: استئناف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية خطوة نحو السلام دومينيك راب وزير الخارجية البريطانى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن استئناف العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية خطوة مهمة نحو السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها عن مسؤول فلسطينى، تأكيده إعادة سفيرى السلطة الفلسطينية لكل من البحرين والإمارات.

 

وفى وقت سابق، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها وذلك بحكم ميثاقها، بما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.


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