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الحرس الثوري: طهران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:04 م
الحرس الثوري: طهران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها الحرس الثورى
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها الحيوية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك عقوبات أمريكية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين، متابعة: مصادرنا في بحر العرب أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

 

 

 

 

 

 

 

 


الحرس الثورى

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