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الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل ضوئية قرب بلدة المطلة على الحدود مع لبنان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:37 م
الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل ضوئية قرب بلدة المطلة على الحدود مع لبنان قنائل ضوئية
كتب أحمد عرفة

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أطلق الجيش الإسرائيلي، قنابل ضوئية قرب بلدة المطلة على الحدود مع لبنان، وفقا لمصادر إعلامية. يأتي هذا في الوقت الذى تسود فيه حالة من التوتر والحذر الجولان السورية المحتلة بعد استهداف قوات الجيش الإسرائيلى 8 أهداف عسكرية داخل سوريا فجر الخميس، في الوقت نفسه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن العمليات الإسرائيلية جاءت لضرب "أهداف إيرانية" على الحدود السورية، ووفقا لموقع العربية، تشهد مرتفعات الجولان المحتل والمنطقة الشمالية لإسرائيل، اليوم الخميس، حالة تأهب عسكري، وذلك بعد الغارات الجوية الإسرائيلية ضد ثمانية أهداف عسكرية سورية وإيرانية نوعية في سوريا أمس الأربعاء، حيث إن إسرائيل تسعى لتكريس معادلة جديدة مع النظام السوري وإيران، بعد عثورها على ثلاث عبوات إيرانية الصنع في منطقة يدخلها جنودها جنوب الجولان.

وبحسب قناة العربية، فإن الجيش الإسرائيلي كشف عبوات إيرانية ذات قدرات تدميرية كبيرة عند الحدود، مؤكدا أن العبوات التي اكتشفت قد يكون زرعها سوريون تلقوا العلاج بإسرائيل ويعرفون المنطقة، والعبوات الـ3 التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي زرعت سابقاً وهي إيرانية الصنع وشديدة الانفجار.

 


لبنان

إسرائيل

الجيش الاسرائيلى

اسرائيل اليوم

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