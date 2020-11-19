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التعليم السعودية: مناهج جديدة فى التفكير النقدى والفلسفة لتنمية حرية التفكير

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:56 ص
التعليم السعودية: مناهج جديدة فى التفكير النقدى والفلسفة لتنمية حرية التفكير علم السعودية
كتب محمد جمال

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كشف وزير التعليم السعودى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن وزارته تعمل حالياً على إعداد مناهج دراسية فى التفكير النقدى والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكرى لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفى فى المواقف الحياتية المختلفة، بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.

وقال وزير التعليم خلال مشاركته فى لقاء حوارات المملكة الثالث بعنوان «نتحاور لنتسامح»، الذى ينظّمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمناسبة اليوم الدولى للتسامح، قال إن وزارة التعليم تسعى لترسيخ قيم التسامح والتفاهم الإنسانى فى الأوساط الطلابية؛ بصفتها ركيزة أساسية لتعزيز التسامح فى المجتمع، من خلال ممارسات متعدِّدة تستهدف شخصية الطالب والطالبة وفكرهم وأساليب تعاملهم.

 

 


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