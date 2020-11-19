البحث عن 5 متهمين بالتعدى على فريق وزارة التضامن الاجتماعى بمدينة نصر

كتب عيد الرحمن سيد

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من جهودها للقبض على 5 أشخاص متهمين بالتعدى على فريق تابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمدينة نصر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المتهمين الستة العرضة على النيابة أمرت بإخلاء سبيله.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت بيانا أعلنت أنه جرى الاعتداء على أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي، بشرق القاهرة، أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلي، من قبل مجهولين، مشيرة إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، ملابسات تعرض أفراد الوحدة ، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة، وقام على إثرها ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة، وخلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريا، وتجمع ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة وأحدثوا بعض الإصابات بمسعف الوحدة، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة.

وأشار البيان إلى أن فريق الوحدة المتنقلة قام بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق، وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف إلى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

ولفت البيان إلى أن الفريق توجه إلى قسم شرطة مدينة نصر، حيث جرى تحرير محضر وحجز أحد المتعدين بالضرب بعد هروب الآخرين والسيارة الملاكي، وجرى توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما جرى تكليف محامي من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث جرى عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم إخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر، ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها، ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.