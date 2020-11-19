الأهالى يشيعون جثمان هرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد بالدقهلية.. صور

ووصل الجثمان من القاهرة بعد أن وافته المنية داخل أحد المستشفيات بالدقهلية، وانتظر أهالي المركز والمراكز المجاورة على الطريق فى انتظار وصول الجثمان.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة داخل استاد بني عبيد ، وخرج الجثمان إلى مقابر المركز ، وسط حالة حزن شديد بين الأهالي والمشيعون،

يذكر بأن هرماس رضوان صاحب شعبية جارفة نظرا للخدمات الكبيرة التى قدمها لأهالي دائرته والدوائر المحاورة ، وصاحب نهضة مركز بني عبيد .