الأحد والأربعاء إجازة رسمية لطلاب المدارس المنعقد بها لجان انتخابية فى قنا

قنا صابر سعيد

قرر راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اعتبار يومي الأحد، والأربعاء 22 و25 من شهر نوفمبر 2020 إجازة رسمية فقط للطلاب والتلاميذ بالمدارس التي تقع بها لجان انتخابية لجولة الإعادة لمجلس النواب 2020.

وأوضح الطيب، أن اتخاذ هذا القرار جاء لمنح الفرصة لإدارات المدارس التي تقع بها لجان انتخابية للتعقيم قبل استقبال أبنائنا الطلاب والتلاميذ لاستئناف الدراسة.

وأكد مدير الإدارة، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة التعليمية بنجع حمادي لمواجهة فيروس "كورونا" حفاظًا علي سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب.