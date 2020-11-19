اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأحد والأربعاء إجازة رسمية لطلاب المدارس المنعقد بها لجان انتخابية فى قنا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:10 م
الأحد والأربعاء إجازة رسمية لطلاب المدارس المنعقد بها لجان انتخابية فى قنا راجح صابر الطيب مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اعتبار يومي الأحد، والأربعاء  22 و25 من شهر نوفمبر 2020 إجازة رسمية فقط للطلاب والتلاميذ بالمدارس التي تقع بها لجان انتخابية لجولة الإعادة لمجلس النواب 2020.

وأوضح الطيب، أن اتخاذ هذا القرار جاء لمنح الفرصة لإدارات المدارس التي تقع بها لجان انتخابية للتعقيم قبل استقبال أبنائنا الطلاب والتلاميذ لاستئناف الدراسة.

وأكد مدير الإدارة، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة التعليمية بنجع حمادي لمواجهة فيروس "كورونا" حفاظًا علي سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب.


قنا

تعليم قنا

انتخابات النواب

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة