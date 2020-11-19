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"الآثار": بعثة أثرية تستكمل حفائر شيحة بغرب أسوان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:14 م
"الآثار": بعثة أثرية تستكمل حفائر شيحة بغرب أسوان بعثة أثرية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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إنطلقت هذا الأسبوع أعمال البعثة الأثرية، لإستكمال حفائر الأثار بمنطقة شيحة شمال غرب أسوان بالتعاون والإشتراك بين منطقة أثار أسوان والنوبة وجهاز مدينة أسوان الجديد، بهدف الحفاظ على الأثار بالمنطقة خلال مراحل إستكمال الممشى والشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن أعمال البعثة تشمل إظهار الأعمال السابقة والحفائر الأثرية بمنطقة شيحة، والتى نجحت فى العثور على بقايا كنيسة شيحة القبطية التى تعود للقرن 2 الميلادى، والتى بداخلها مجموعة من الغرف الخاصة برهبان الكنيسة، بالإضافة إلى العثور على بقايا معبد يونانى قديم.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريح خاص، أن المشروع يستهدف الحفاظ على الأثار المصرية بالمنطقة خلال مراحل إستكمال إنشاء الشريط والممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، مشيدا بالتعاون بين وزارتى الأثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل الحفاظ على الأثر المصرى فى منطقة الشريط و الممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة.

 

 


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