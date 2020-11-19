"الآثار": بعثة أثرية تستكمل حفائر شيحة بغرب أسوان

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن أعمال البعثة تشمل إظهار الأعمال السابقة والحفائر الأثرية بمنطقة شيحة، والتى نجحت فى العثور على بقايا كنيسة شيحة القبطية التى تعود للقرن 2 الميلادى، والتى بداخلها مجموعة من الغرف الخاصة برهبان الكنيسة، بالإضافة إلى العثور على بقايا معبد يونانى قديم.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريح خاص، أن المشروع يستهدف الحفاظ على الأثار المصرية بالمنطقة خلال مراحل إستكمال إنشاء الشريط والممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، مشيدا بالتعاون بين وزارتى الأثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل الحفاظ على الأثر المصرى فى منطقة الشريط و الممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة.