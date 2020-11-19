اطلاق مسابقة بطل الحكاية لذوى القدرات الخاصة بشمال سيناء

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة فى بيان لها، أن المسابقة مفتوحة لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الاعاقات الثلاثة "فكرى وسمعى وبصرى"، ويتقدم صاحب الاعاقة الى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالعريش عارضا سيرته الذاتية واعاقته ومشوار حياته مع الاعاقة وكيفية التعامل معها والتغلب على الصعوبات التى واجهته واثبات ذاته فى الحياة والتفوق فى أحد المجالات مع ابراز مواهبه وخبراته المتميزة فى مشوار الحياة .

وقالت حنان عواد مسئولة النشاط بمدرسة التربية الخاصة برفح أن شروط المسابقة والأوراق المطلوبة هى ألا يزيد السن عن 25 عاما ، السيرة الذاتية ، اثبات قيد الاعاقة .

وأضافت أنه سيتم اجراء مقابلة شخصية للمتقدمين يوم الثلاثاء الموافق أول ديسمبر المقبل لاختيار بطل الحكاية من ذوى الاحتياجات الخاصة " فكرى- سمعى – بصرى" عن طريق لجنة تحكيم متخصصة، حيث يحصل الفائزون على شهادات تقدير من المحافظ ومديرية التربية والتعليم علاوة على مكافأة مالية قدرا ألف جنيها لكل فائز على مستوى كل اعاقة .