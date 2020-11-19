ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية

رويترز

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنة مع 711 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.

ويتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة المئة ألف منذ أوائل الشهر الجاري مما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 11 مليونا.

وفرضت السلطات في كثير من المقاطعات قيودا على الشركات مع تجاوز إجمالي الوفيات 250 ألفا.

وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس، بعد إعادة نحو 80 بالمئة من الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في مارس وأبريل إلى العمل.