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إيفانكا تؤكد بالأرقام: الرئيس ترامب ينهى حروب خارجية لا نهاية لها

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:00 ص
إيفانكا تؤكد بالأرقام: الرئيس ترامب ينهى حروب خارجية لا نهاية لها إيفانكا ترامب
كتب هيثم سلامة

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أكدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، ومستشارته الأولي، أنه عندما تولى الرئيس ترامب المنصب كان عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان 12.966  جنديا وفى العراق 7538، مشيرة إلى انخفاض الأعداد إلى 2500 جنديا في كل دولة على حدى، مما يعنى أن إدارته تعمل على انهاء الحروب الخارجية التي لا نهاية لها.

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

وكتبت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:" عندما تولى الرئيس ترامب المنصب، وكان 12.966 عسكريًا يخدمون في أفغانستان و 7538 في العراق بحلول 15 يناير، سينخفض وجود القوات الأمريكية إلى 2500 في أفغانستان و 2500 في العراق الرئيس ترامب ينهي الحروب الخارجية التي لا نهاية لها. بارك الله قواتنا!".

يشار إلى أن ليساندرا أورستروم ، الصديقة السابقة ، لـ " إيفانكا ترامب " ، كشفت  بعض ملامح شخصية ، ابنة الرئيس الأمريكى السابق ، موضحة أنها شاركت والدها في شغفه بالمال والثناء - وازدرائه الواضح للفقراء - منذ صغرها ، وفقًا لما ذكرته صديقة المدرسة السابقة التي كتبت مقالاً شاملاً،  لمجلة فانيتي فير.

وبحسب ما ذكرت  صحيفة "الجارديان" البريطانية ،  أن ليساندرا أورستروم ، التى كانت وصيفة الشرف في حفل زفافها، أن ابنة دونالد ترامب كانت مهووسة بالمكانة واعتادت إلقاء اللوم على زملائها في الفصل بسبب مخالفاتها لقواعد المدرسة ، وقالت أورستروم ، التي وصفت إيفانكا ، 39 عامًا ، بأنها أعز صديقاتها: " لديها نفس رادار ترامب تجاه المكانة والمال والسلطة ، وغريزة والدها لإلقاء الآخرين تحت الحافلة لإنقاذ نفسها".

 

 


ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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ابنة الرئيس الأمريكي

أمريكا

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