اليوم السابع
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لتحقيق الإنضباط الإدارى..

إحالة 25 موظف للتحقيق بمركزى شبراخيت وإيتاى البارود بالبحيرة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:59 ص
إحالة 25 موظف للتحقيق بمركزى شبراخيت وإيتاى البارود بالبحيرة الحملات الرقابية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على  استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإدارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و أسفرت الحملات الرقابية التى نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة بمراكز "شبراخيت - إيتاى البارود" عن إحالة 25 من العاملين وذلك من خلال المرور على عدد من المنشآت الصحية حيث تم إحالة 21 من العاملين بوحدة صحة الأسرة بأم حكيم بشبراخيت للتحقيق للغياب دون سند قانوني.

وإحالة 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ششت الأنعام بايتاى البارود للتحقيق للغياب عن العمل دون سند قانوني، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

 

 


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