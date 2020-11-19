إحالة المراقب المالى بديوان محافظة القاهرة للمحاكمة لارتكابه مخالفات

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية، رقم 80 لسنة 62 قضائية عليا إحالة المراقب المالي بالمديرية المالية بديوان محافظة القاهرة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة وحصوله على مكافأت نقدية دون وجه حق.

وخرج ص. س.ع، مراقب مالى ندبًا من وزارة المالية خلال فترة عمله بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة على مقتضى الواجب الوظيفي وباشر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ولم ينفذ ما صدر اليه من أوامر وأدى أعمالًا للغير بأجر بدون إذن السلطة المختصة.

وتبين من التحقيقات، أن المحال اشترك في حضور جلسات اللجنة العليا لمتابعة برامج القمح وحصل على مبلغ 12420 جنيه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظير حضور تلك الجلسات دون الحصول على موافقة وزارة المالية وبالمخالفة للتعليمات.