أخصائية مناعة إيطالية: لقاح كورونا فى يناير وسنتنفس الصعداء في يونيو 2021

كتبت فاطمة شوقى

قالت أخصائية المناعة في جامعة بادوفا أنطونيلا فيولا، إن "لقاح كورونا سيصل في يناير على الأرجح، وسيكون لقاحًا آمنًا، لكنه "لن يكون حلاً فورياً"، إذ سيتوجب علينا بالتأكيد التعامل مع هذا الوضع حتى الصيف على الأقل.

وأضافت أخصائية المناعة الإيطالية، أنه "فقط في يونيو المقبل، سنتمكن على الأرجح من تنفس الصعداء"، مبينة أن "اختتام دراسة المرحلة الثالثة في أقل من عام للتعرف على فيروس كوفيد 19، خبر رائع حقًا للعلم وللإنسانية جمعاء".

وأضافت: "أود أن أطمئن جميع الأشخاص الذين يسألوننى هذه الأيام عما إذا كانت مدة سنة واحدة ليست قصيرة جدًا للحصول على لقاح ما، وعما إذا لم نكن قد سرنا بسرعة كبيرة"، وأردفت الأخصائية "لقد ركض الجميع بالطبع، لكن دون اتباع طرق مختصرة، مبدية اقتناعها بأنه "عندما سيصل اللقاح، سيكون لقاحًا آمنًا ولا شك في ذلك".

وذكرت أخصائية المناعة أنه "على الأرجح، إن لم تكن هناك عقبات، فسيتم تسجيل اللقاح بحلول نهاية العام، لذلك فبدءًا من يناير يمكننا البدء بالتوزيع، لكن يجب أن نتذكر أن أول من سيتم تطعيمه سيكون من الواضح العاملين الصحيين، كبار السن في دور العجزة ، وهم الأكثر هشاشة، لجعل هذه الشريحة من السكان آمنة".

وأشارت فيولا إلى أن "التطعيم الشامل الذي يمكِّن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية، سيستغرق وقتًا طويلاً لإنتاج اللقاح وتوزيعه".

واختتمت بالقول "ربما في يونيو المقبل، سنتمكن من تنفس الصعداء، لأن بين التطعيم وحلول فصل الصيف ستكون الامور على ما يرام".