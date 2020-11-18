CNN: البيت الأبيض أرسل تحذيرات لعدد من الولايات حول تفاقم إصابات كورونا

كتب سمير حسنى

قالت شبكة CNN الإخبارية الامريكية، أن البيت الأبيض أرسل تحذيرات لعدد من الولايات تشير إلى تفاقم فيروس كورونا المستجد مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.

وأظهر إحصاء، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس الثلاثاء وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.