CNN: البيت الأبيض أرسل تحذيرات لعدد من الولايات حول تفاقم إصابات كورونا

قالت شبكة CNN الإخبارية الامريكية، أن البيت الأبيض أرسل تحذيرات لعدد من الولايات تشير إلى تفاقم فيروس كورونا المستجد مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.
وأظهر إحصاء، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس الثلاثاء وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.
وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض 10733 يوم الرابع من نوفمبر وفقا لإحصاء رويترز.
وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم، 11.38 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس و248574 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.
وسجلت البرازيل 166699 وفاة تلتها الهند بتسجيل 130993 وفاة وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا وفيات أعلى من مئة ألف منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية في يناير.
وسجلت أوروبا نحو ربع الوفيات البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة. وكان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا.
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