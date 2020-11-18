اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

21 نوفمبر بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول بجامعة القناة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:44 م
21 نوفمبر بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول بجامعة القناة جانب من الاجتماع
الإسماعيلية صبرى غانم - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة، برئاسة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع. قام الدكتور محمد شقيدف، بمراجعة الخطة الزمنية والإعلان عن بدء اختبارات المنتصف 21 نوفمبر الحالىكما ناقش المجلس تشكيل الهيكل الإدارى لإدارة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ومع استعراض موقف تغذية المنصة الإلكترونية الموحدة بقواعد بيانات الجامعة فيما يخص الجداول الدراسية، توزيع المقررات، آليات التدريس وتطبيق التعليم الهجين.

وناقش المجلس موقف الكليات بشأن استكمال بيانات الطلاب لاستخراج الشهادات من مجمع الشهادات الثبوتية الموثقة ومتابعة استعدادات إجراء لامتحانات متطلبات الجامعة بنظام الإختبارات الإلكترونية 

كما طالب جميع الكليات بإرسال قوائم البرامج الأكاديمية الفعالة بالكليات (تقليدية ومميزة) مع توفير الأدلة التعريفية لجميع هذه البرامج. ووأطلع الدكتور محمد شقيدف، على التقرير المقدمة من اللجنة المشكلة لمراجعة الانتدابات بالكليات وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

اخبار الاسماعيلية

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة