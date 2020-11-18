21 نوفمبر بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول بجامعة القناة

الإسماعيلية صبرى غانم - السيد فلاح

عقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة، برئاسة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع. قام الدكتور محمد شقيدف، بمراجعة الخطة الزمنية والإعلان عن بدء اختبارات المنتصف 21 نوفمبر الحالى. كما ناقش المجلس تشكيل الهيكل الإدارى لإدارة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ومع استعراض موقف تغذية المنصة الإلكترونية الموحدة بقواعد بيانات الجامعة فيما يخص الجداول الدراسية، توزيع المقررات، آليات التدريس وتطبيق التعليم الهجين.

وناقش المجلس موقف الكليات بشأن استكمال بيانات الطلاب لاستخراج الشهادات من مجمع الشهادات الثبوتية الموثقة ومتابعة استعدادات إجراء لامتحانات متطلبات الجامعة بنظام الإختبارات الإلكترونية

كما طالب جميع الكليات بإرسال قوائم البرامج الأكاديمية الفعالة بالكليات (تقليدية ومميزة) مع توفير الأدلة التعريفية لجميع هذه البرامج. ووأطلع الدكتور محمد شقيدف، على التقرير المقدمة من اللجنة المشكلة لمراجعة الانتدابات بالكليات وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.