اليوم السابع
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خالد صلاح
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وفيات كورونا تتجاوز الرقم القياسى 10733 فى يوم واحد على مستوى العالم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:14 م
وفيات كورونا تتجاوز الرقم القياسى 10733 فى يوم واحد على مستوى العالم كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس الثلاثاء وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض 10733 يوم الرابع من نوفمبر وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم، 11.38 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس و248574 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت البرازيل 166699 وفاة تلتها الهند بتسجيل 130993 وفاة وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا وفيات أعلى من مئة ألف منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية في يناير.

وسجلت أوروبا نحو ربع الوفيات البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة. وكان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا.

وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت وفيات تزيد على 50 ألفا تلتها إيطاليا بتسجيل 46464 وفاة ثم فرنسا 46273 وفاة.

واضطرت الحكومات، التي تواجه بالفعل موجة جديدة من فقدان الوظائف وخروج الشركات من السوق، إلى فرض قيود جديدة تشمل حظر تجول محلي وإغلاق المتاجر غير الأساسية وتقييد الحركة.

 


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