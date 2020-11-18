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وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين في شبكات المرافق ببورسعيد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:06 ص
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين في شبكات المرافق ببورسعيد المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب علاء رضوان

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نشرت جريدة الوقائع المصرية رقم 5848، الصادر في 18 نوفمبر 2020، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بمنح الضبطية القضائية للعاملين بمركز معلومات شبكات مرافق بورسعيد. وينص القرار على أن يخول العاملون بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 140 لسنة 1956، بشأن اشغال الطرق العامة وتعديلاته.

 

 

وجاء في نص المادة الثانية للقرار "ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره". 

 

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