والدة الشهيد ياسر عصر: "طلب يأكلنى بإيده ويبوس رجلى وعمره ما على صوته"..فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قالت والدة الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتلفزيون اليوم السابع في أول ظهور لها، إن ابنها الشهيد كان بارا بها، وإنه رغم أن لديها 5 أبناء غيره، فإنه كان أقربهم لقلبها وأكثرهم محبة وبرا لها، معلقة "كان أحن أولادي وعمره ما زعلنى".

ولفتت الأم إلى أن آخر مرة شاهدت نجلها يوم الخميس الماضي في جلسة مطولة لهما سويا، وأوضحت: يوم الجمعة أدى صلاة الجمعة وعاد وجلس بجواري وقال لي "نفسي أكلك بأيدي" فابتسمت وقلت "لا كل أنت"، قال لي "شوفي والله أيدي نظيفة وبدأ يمسك من الطعام بيده ويضع في فمي"، وذهب للباب ثم عاد قال لي انا كل دقيقة اتذكرأبي وادعو له بالرحمة. ثم قال "انا نفسي أبوس أيدك ورجلك" انتي وأبي قمتم بتربيتنا بالوجه الأمثل وزرعتوا فينا القيم وحب الحلال ولا تمتد يدي للحرام أبدا.

وأكدت أنه كان بصحة جيدة وكان طبعه هادئ ومريح وكانت تحب الحديث الدائم معه، وقالت والدة الشهيد "احلف على مصحف انك يا ياسر ماعليت صوتك عليا" وكان أول ما يدخل وانا نائمة ويقبل قدمي ويدي وأمزح معه "بتقبل رجلي ليه هو انا شيخ".

وعن علاقته بأشقائه أكدت والدة الشهيد أنه كان يحبهم ويحب الحديث معهم وتذكر أنه في مرة كان شقيقه يأكل سمك ودخلت شوكة في فمه ونزف دما فحمل ياسر شقيقه علي كتفه من منزلنا الي طوخ ليذهب به الي الطبيب.