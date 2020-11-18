واشنطن: حملة الضغوط القصوى على النظام الإيرانى ما زالت فعالة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن حملة الضغوط القصوى التى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيرانى ما زالت فعالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت فى تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، ورئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو، أن إيران ستبقى معزولة حتى تقوم بتغيير سلوكها.