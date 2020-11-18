وذكرت حكومة منطقة هونج كونج–في بيان اليوم- أنه "استنادا إلى تقييمات الوقاية والمخاطر، تم تشديد إجراءات مكافحة الأوبئة بشكل شامل بالنسبة للمسافرين الوافدين، لاسيما الموظفين القنصليين والدبلوماسيين، حيث يجب أن يكون بحوزتهم نتائج اختبار سلبية لـ "كوفيد-19" لا تتجاوز 48 ساعة قبل الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى هونج كونج.



وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في "هونج كونج" حتى صباح اليوم 5470 حالة بما في ذلك 108 حالات وفاة.

