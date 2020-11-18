هولندا تتيح ذوبان الموتى فى سائل كيمائى بدلا من "الحرق أو الدفن"

كتب محمد تهامى زكى

أعلن مجلس الصحة فى هولندا، توفير خيار جديد للسكان، حول حريتهم فيما يريدون فعله بأجسادهم بعد الموت، فى ظل ظروف معينة، حيث سيتمكن المواطنون من اختيار وضع جسدهم فى سائل كيميائى يؤدى إلى تحلله بعد الوفاة كبديل للحرق أو الدفن.





ووفقا لموقع صحيفة "دى تليجراف"، قالت كايسا أولونجرن، وزيرة الشؤون الداخلية فى هولندا، أمس الثلاثاء إن هذا الخيار سيكون قانونيًا وستسمح به الحكومة قريبًا، وذلك من خلال التحلل المائى القلوى، حيث يذوب الجسم بعد الموت فى سائل كيميائى ساخن، وهى طريقة مستخدمة فى عدد من الدول حول العالم من بينها كندا وأستراليا وبعض الولايات الأمريكية، مشيرة إلى أنه فى مايو من هذا العام، نصح مجلس الصحة فى هولندا يإضافة خيار التحلل القلوى إلى خيارات الجنائز ووصفها بأنها طريقة آمنة وكريمة ومستدامة .





وأضافا أولونجرن، شغلت فكرة التحلل القلوى اهتمام منظمات الجنائز والبرلمان بل وحتى المواطنين الهولنديين لسنوات، وسيتمكن الناس قريبًا من اختيار هذا الشكل الجديد من خدمات الجنائز بعد السماح به فى القانون.

وأشارت الصحيفة الهولندية، إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ سنوات التى ستضاف فيها خيارات جديدة تتعلق بالجنائز، حيث كانت آخر مرة فى عام 1955 عندما سمح القانون بخيار حرق الجسد بعد الموت، ويوجد فى هولندا أربعة خيارات للجنازة فى الوقت الحالى هى: الدفن أو الحرق أو الإلقاء فى البحر أو وهب الجسد للتجارب العلمية.