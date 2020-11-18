هولندا تتيح ذوبان الموتى فى سائل كيمائى بدلا من "الحرق أو الدفن"

أعلن مجلس الصحة فى هولندا، توفير خيار جديد للسكان، حول حريتهم فيما يريدون فعله بأجسادهم بعد الموت، فى ظل ظروف معينة، حيث سيتمكن المواطنون من اختيار وضع جسدهم فى سائل كيميائى يؤدى إلى تحلله بعد الوفاة كبديل للحرق أو الدفن.
وأضافا أولونجرن، شغلت فكرة التحلل القلوى اهتمام منظمات الجنائز والبرلمان بل وحتى المواطنين الهولنديين لسنوات، وسيتمكن الناس قريبًا من اختيار هذا الشكل الجديد من خدمات الجنائز بعد السماح به فى القانون.
وأشارت الصحيفة الهولندية، إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ سنوات التى ستضاف فيها خيارات جديدة تتعلق بالجنائز، حيث كانت آخر مرة فى عام 1955 عندما سمح القانون بخيار حرق الجسد بعد الموت، ويوجد فى هولندا أربعة خيارات للجنازة فى الوقت الحالى هى: الدفن أو الحرق أو الإلقاء فى البحر أو وهب الجسد للتجارب العلمية.
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