نشوب حريق هائل بمخزن قش بالدقهلية والحماية المدنية تحاول السيطرة

الدقهلية شريف الديب

شب حريق هائل فى مخزن لتجميع قش الأرز بقرية تبرة، التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، حيث تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز نبروة بنشوب حريق هائل فى مخزن لتجميع قش الارز بقرية تبرة التابعة لمركز لدائرة المركز

وعلى الفور انتقل الرائد محمد على، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود كميات كبيرة من مخزون القش يتم تجميعه من الفلاحين، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وجار محاولة السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى لمناطق المحاورة للحريق، وتم الاستعانة بعدد من سيارات الدفاع المدني من المناطق المجاورة، لإخماد الحريق، ولم تكشف المعاينة المبدئية أسباب الحريق.