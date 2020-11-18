اليوم السابع
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نائب لبنانى: تشكيل الحكومة صناعة محلية وتأخيرها يزيد الأزمة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:07 م
نائب لبنانى: تشكيل الحكومة صناعة محلية وتأخيرها يزيد الأزمة النائب اللبنانى علي خريس
وكالات

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اعتبر النائب اللبنانى علي خريس في تصريح نشرته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأربعاء"أن تشكيل الحكومة المرتقبة هو صناعة محلية، وان تأخيرها يزيد الازمة الاقتصادية تفاقما، وهذا الأمر لا يستطيع احد تحمله امام المواطنيين، الذين بات لسان حالهم يستغرب عدم تنازل الافرقاء السياسيين في لبنان من أجل ولادة حكومة تعالج الازمة، أو تخفف عنها، مع العلم أننا نحاول دائما التخفيف من الازمة الاقتصادية، ببعض الحلول المرحلية، ولكنها لن تكون الدواء الناجع للعلاج، لان المرض فتك في جسد الوطن الذي يعيش تحت وطأة أزمات صحية واقتصادية متنوعة".
 
وأشار إلى "أهمية التكافل والتضامن الاجتماعي والانساني في ما بين الناس، لتجاوز الازمات، لاننا عشنا ازمات أقسى وأطول من هذه، لكننا تغلبنا عليها بفضل الوعي الاجتماعي، ولن يحقق صانعو الازمات غاياتهم في تقسيم وتفتيت المجتمع، وإبعاده عن قياداته السياسية المخلصة، لا بل ان الازمة تدعونا الى التماسك اكثر على كل المستويات وبخاصة في صفوف الاجيال الصاعدة".
 
وشدد خريس على "ضرورة التزام التدابير الوقائية، واختصار المناسبات على القليل من الحضور مع التباعد، مع النظر بعين الاعتبار الى ان اقفال عدد من المؤسسات الإنتاجية يساعد على تفاهم الازمة الاقتصادية".
 
وكان تابع النائب خريس مع المعنيين ومع اتحاد بلديات قضاء صور وبلدية صور انجاز البنية التحتية للمستشفى الميداني الذي قدمته دولة قطر لمدينة صور.
 

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