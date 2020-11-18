مندوب روسيا يطالب أمريكا بالرفع الفورى لجميع عقوباتها ضد إيران

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية، الرفع الفورى لجميع عقوباتها ضد إيران، التي فرضتها بعد الخروج من الصفقة النووية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السبب الجذرى لتخلي إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق كان انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية من طرف واحد، وفرضها عقوبات غير شرعية ضد طهران، بما في ذلك في محاولة لإجبار باقي أطراف الصفقة على وقف تنفيذ التزاماتها.

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ندعو واشنطن للتخلي فورا عن نهجها الرامي لنسف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي لا يزال قائما على الرغم من المحاولات العقيمة من قبل واشنطن لعرقلة ذلك، ومساعيها الفاشلة لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يزال حيز التنفيذ، كما كان سابقا، ولم تصدر أي قرارات جديدة عن مجلس الأمن بهذا الشأن، داعيا جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق حول برنامج إيران النووي للحفاظ على التزامها بالاتفاق والبحث عن حلول مشتركة للعودة إلى تنفيذه بالكامل.