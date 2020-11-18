مصادرة 12 شيشة فى حملات تفتيشية على المقاهى والكافتريات المخالفة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، بقيادة نبيل فاروق رئيس المركز حملة على المقاهى المنتشره بنطاق المدينة، وتم مصادرة 12 شيشة بكافيه مخالف بناحية موقف المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا حرصاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلى المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية حرصاًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.