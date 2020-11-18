مشروب ساخن من الجنزبيل والنعناع يحمى الرئة ويحميك من كورونا وبرد الشتاء

كتبت أمل علام

تتعرض الرئة للكثير من الملوثات، سواء من الهواء أو من الفيروسات التي تعرض الرئة لمضاعفات خطيرة، وخاصة خلال وباء فيروس كورونا، وخلال فصل الشتاء، حيث يتعرض الكثير منا لنزلات البرد والانفلونزا، ومن أجل التخلص من هذه الملوثات هناك بعض المشروبات التي تعمل على تنظيف الرئة، وصحة الجهاز التنفسى خلال الشتاء في ظل وباء فيروس كورونا.



مشروب صحى

يقدم موقع TimesNowNews هذا الخليط من الأعشاب للتخلص من آثار تلوث الهواء على الرئتين، تعرف على الوصفة والفوائد الصحية..

وقال الموقع، كان تلوث الهواء، خاصة خلال أشهر الشتاء، مصدر قلق للأشخاص الذين يعيشون في العاصمة والمناطق المجاورة، ترتفع مستويات التلوث، ويصبح الهواء شديد الخطورة، يتم إصدار تحذيرات بالبقاء في المنزل، والحفاظ على مناعتك معززة ضد الملوثات، لتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الرئة، هذه المرة، بينما يكافح العالم والبلد بالفعل وباء فيروس كورونا، يصبح من المهم جدًا الحفاظ على صحتك واستهلاك نظام غذائي يساعدك على التغلب على الآثار السيئة للتلوث.



لصحة رئتيك فى فصل الشتاء

يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتساعد في تقليل التأثير السلبي لتلوث الهواء على الرئتين، يمكن أن يساعد تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي في تطهير رئتيك وتقويتها أيضًا...

وأضاف الموقع، إن هذا المشروب العشبي مصنوع من الزنجبيل والنعناع، ويشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، يساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين والجهاز التنفسي، يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة التهاب الحلق أو الاحتقان، والذي يمكن أن يكون من أعراض المشاكل الصحية التي تنشأ بسبب التلوث.



لصحة رئتيك

وأوضح الموقع، أن النعناع، من ناحية أخرى، هو عشب شائع الاستخدام في الشاي، وبصرف النظر عن كونه منعشًا ومهدئًا للغاية، يحتوي النعناع على خصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تمنع العدوى مثل البرد والسعال، يحتوي النعناع أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في فتح الجيوب الأنفية، وتقليل أعراض الحساسية مثل العطس والسعال، التي تنشأ بسبب الملوثات.



لصحة الرئة

وقال الموقع، نظرًا لأن هذا المشروب يقدم ساخنا، فهو أكثر فائدة في الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، من المعروف أن السوائل الدافئة تساعد في تهدئة الرئتين وتوفير الراحة.

كيفية صنع مشروب الزنجبيل والنعناع للحفاظ على صحة الرئتين..

المكونات:

10 أوراق نعناع

قطعة واحدة من الزنجبيل

1 كوب ماء

العسل (اختياري)

الطريقة: اغلي 1 كوب ماء في قدر، يُقشر ويُبشَر الزنجبيل ويُضاف إلى الماء ويُترك حتى يغلي، قطعي أوراق النعناع وأضيفيها إلى الماء المغلي، اترك الخليط لمدة دقيقتين، يصفى ويضاف العسل ويشرب ساخنا.