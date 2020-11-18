محافظ شمال سيناء يكشف كيف ساهم الهلال الأحمر واليونيسيف فى دعم التعليم والصحة

شمال سيناء - محمد حسين

أشاد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بدور الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع هيئة اليونيسيف الداعم للمحافظة فى العديد من المجالات .

وأعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، أن المحافظ التقى بوفد الهلال الأحمر اليوم الذى ضم كل من : المهندس محمد حسن نصير المستشار الهندسى بالهلال الأحمر ، الدكتور محمود ثروت مسئول الأنشطة الصحية والرياضية بالهلال الأحر ، وعمر على محمد مدير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء .

وأكد المحافظ أن انجازات الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع اليونيسيف كثيرة ومتعددة على مستوى محافظة شمال سيناء خاصة فى مجالى التعليم والصحة حيث تنوعت جهودهما وازدادت خلال العام الحالى 2020 بما تم تقديمه من مشروعات للهلال الأحمر واليونيسيف واستفادة عدة جهات بالمحافظة منها، وخاصة طلاب المدارس وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا وغيرهم من أبناء المحافظة .

وأوضح أنه تم دعم مدارس التربية الخاصة بالعديد من الأجهزة والمعدات لدعم وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتوفير خدمات ومساعدات جديدة لاستفادة الطلاب منها وتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لهم حتى يمكن استفادتهم من البرامج التعليمية والتأهيل النفسى والاجتماعى والصحى لهم علاوة على ايجاد بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والشباب والنساء فى مدينتى العريش وبئر العبد تضمنت مجالات مختلفة فى الصحة والتعليم والدعم النفسى والاجتماعى وحماية الأطفال مثل تنمية مهارات طلاب المدارس من خلال التدريب العملى والترفيهى على برامج " صحة وسلامة ، نبذ العنف ، المهارات الحياتية ، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور فى العملية التعليمية لعدد من المدارس بالإضافة إلى عمل تقييم للحد من المخاطر داخل البيئة المدرسية من أجل تفعيل وتنفيذ خطط الإخلاء داخل المدارس وعمل الإصلاحات الخفيفة من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة لعدد من المدارس.

كما تم تقديم العديد من الآلات الموسيقية وأجهزة ومعدات تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمدارس وتدريب المدرسين والطلاب عليها مما أدى إلى رفع المستوى الثقافى للطلاب وزيادة الأنشطة التربوية بالمدارس حيث أن المشروع بتضمن فى مجمله رفع كفاءة التعليم داخل المدارس من خلال توزيع الحزمة المدرسية من أجل المساهمة فى تيسير العملية الدراسية التى تشمل : أجهزة حاسب آلى ، أدوات عرض ، طاولات وكراسى ، وأدوات مكتبية لعدد من المدارس ، والعمل على رفع الوعى الصحى من خلال أنشطة الترويج الصحى لبعض الموضوعات الصحية ، وكذلك تقديم خدمات صحة أولية فى المناطق الأكثر احتياجا إلى جانب تفعيل عدد من المتطوعين لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والاسعافات الأولية .

كما تضمنت الانجازات برنامجا للدعم النفسى والاجتماعى من خلال خلق مساحات صديقة للأطفال داخل مراكز طب الأسرة وتزويدها بالمستلزمات والأجهزة التى تعمل من أجل تحسين الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال لعدد من المراكز الطبية بجانب تدريب المتطوعين على تقديم أنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للأطفال داخل البيئة المدرسية لعدد من المدارس وتدريب الكوادر الحكومية فى المدارس من أجل تعزيز إجراءات الحماية للأطفال بالتنسيق مع مجلس الأمومة والطفولة .

وأشار إلى التعاون الطبى من خلال القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا بالحسنة ونخل فى وسط سيناء وبحث المحافظ مع الوفد متطلبات المحافظة خلال العام القادم 2021 والتعاون المستقبلى مع الهلال الأحمر واليونيسيف حيث تم الاتفاق مع مديرية الصحة بالمحافظة لتجهيز قوائم العمليات الجراحية على أن تقوم قوافل طبية من الهلال الأحمر واليونيسيف باجراء تلك الجراحات مجانا لصالح المستفيدين، وأن يستمر دعم الهلال الأحمر واليونيسيف فى تقديم الدعم للمحافظة فى مختلف المجالات .