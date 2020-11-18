محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعى لـ30 "عريس وعروسة".. صور

أسيوط - فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل الزفاف الجماعي لعدد 30 "عريس وعروسة"، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بمركز شباب مدينة أسيوط الجديدة في منطقة الرحاب، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وبحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومحمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز التعمير لوسط وشمال الصعيد والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة أحمد فوزي مدير مديرية التنظيم والإدارة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية وأكثر من 2500 مدعو من أهالي العرسان وممثلي الرعاة الرسميين للاحتفال.

بدأ الحفل بدخول 30 عريس وعروسة لنادي أسيوط الجديدة وسط تصفيق من الحضور على أنغام الموسيقى، ثم التقاط الصور التذكارية مع المحافظ والقيادات المشاركة ثم فقرة تكريم الرعاة الرسميين للاحتفال ومنحهم الدروع التذكارية.

وقدم الحفل الإعلامي حسام الأمير والإعلامية بسنت عثمان، ثم بدأت فقرات الحفل بعزف السلام الوطني وسط ترديد الحضور والمشاركين وبدأت الفقرات الفنية بمشاركة الفنانة نجاة خالد وتقديم بعض الفقرات الغنائية وسط تفاعل من العرسان المشاركين وفرحة الحضور، كما قدم الفنان المتميز سامح يسري بعض الفقرات الغنائية لادخال البهجة والسرور على المشاركين في الحفل معبرًا عن سعادته للمشاركة في تلك الاحتفالية وسط أبناء محافظة أسيوط وبحضور المحافظ وبعض القيادات التنفيذية، مشيدًا بالاحتفالية التي خلقت جو من الحب والسعادة وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية من كافة الجهات لاستكمال دور ورسالة التضامن الاجتماعي في رعاية أبناء المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال كلمته، بالاحتفالية وتنظيمها المتميز والتي تدل على قوة وترابط الشعب المصري وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى إنه تم اختيار 30 عريس وعروسة من أبناء المحافظة وفقًا للشروط والضوابط التي تم وضعها وعن طريق اللجنة التي تم تشكيلها من مديرية التضامن الاجتماعي وبعض القيادات المجتمعية وبعد إجراء الابحاث الاجتماعية اللازمة لهم، مؤكدًا تقديم الهدايا العينية والمادية للعروسين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتوفير كافة سبل الدعم لانجاح الزفاف الجماعي.

كما وجه المحافظ رسالة شكر وتقدير للفنانيين المشاركة في الاحتفال لتطوعهم وحضورهم لادخال البهجة والسعادة على جميع المشاركين في الحفل، كما وجه الشكر لجميع قيادات التضامن الاجتماعي لتنظيمهم المتميز للاحتفالية لتخرج في أحسن صورة ولمخرج الاحتفالية الفنان محمد جمعة المخرج المسرحي بجامعة أسيوط وللرعاة الرسميين للاحتفالية لمشاركتهم المجتمعية المتميزة التي تعبر عن روح المحبة والتضامن لأبناء الشعب المصري.



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (2)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (3)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (5)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (6)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (7)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (8)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (9)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (10)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (11)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (12)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (13)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (14)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (15)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (16)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (17)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (18)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (19)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (20)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (21)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (22)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (23)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (24)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (25)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (26)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (27)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (28)



محافظ أسيوط يشهد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروسة (29)