اليوم السابع
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محاضرات توعية لطلاب مدارس البحر الأحمر عن أعراض كورونا وطرق الوقاية.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:29 م
محاضرات توعية لطلاب مدارس البحر الأحمر عن أعراض كورونا وطرق الوقاية.. صور محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت الإدارات الصحية المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة، محاضرات توعية لطلاب المدارس عن أعراض فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منهم، وذلك في ظل خطر انتشار فيروس كورونا واعتباره" وباء عالميا"، وضرورة الأخذ بسبل الوقاية والتصدي لها، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة .

من جانبه قال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، إنه تم التنسيق بين إدارة البيئة بالوحدة المحلية والإدارة الصحية والإدارة التعليمية لعمل محاضرات توعية بخطورة انتشار فيروس كورونا ، وعدم المعرفة الكافية لدى الطلبة في المدارس الحكومية بكيفية طرق الوقاية مع الأمراض والفيروسات بشكل عام، وتم استهداف  المدارس لنشر التوعية المطلوبة بين الطلبة وطرق الوقاية.
 
وأكد رئيس مدينة غارب، أنه تم استهداف مدرسة على رفيع الثانويه بنات كنقطة بداية لالقاء محاضرات التوعية بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه بواسطة الدكتورة إيناس عبد الحميد من الإدارة الصحية وبحضور ثروت ميلاد مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية ومديرة مدرسة على رفيع الثانوية بنات .
محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس (1)
محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس 
محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس (2)
محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس
محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس (3)
محاضرات توعية عن أعراض كورونا لطلاب المدارس
 
 

 


البحر الاحمر

صحة البحر الاحمر

محاضرات توعية بكورونا

طلاب المدارس

غارب

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