محاضرات توعية لطلاب مدارس البحر الأحمر عن أعراض كورونا وطرق الوقاية.. صور

من جانبه قال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، إنه تم التنسيق بين إدارة البيئة بالوحدة المحلية والإدارة الصحية والإدارة التعليمية لعمل محاضرات توعية بخطورة انتشار فيروس كورونا ، وعدم المعرفة الكافية لدى الطلبة في المدارس الحكومية بكيفية طرق الوقاية مع الأمراض والفيروسات بشكل عام، وتم استهداف المدارس لنشر التوعية المطلوبة بين الطلبة وطرق الوقاية.

وأكد رئيس مدينة غارب، أنه تم استهداف مدرسة على رفيع الثانويه بنات كنقطة بداية لالقاء محاضرات التوعية بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه بواسطة الدكتورة إيناس عبد الحميد من الإدارة الصحية وبحضور ثروت ميلاد مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية ومديرة مدرسة على رفيع الثانوية بنات .