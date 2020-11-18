اليوم السابع
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مباحث المصنفات تضبط 36 ألف كتاب مدرسي دون تفويض

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:51 ص
مباحث المصنفات تضبط 36 ألف كتاب مدرسي دون تفويض كتب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أكثر من 36 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة بدون تفويض بداخل إحدى المطابع بالبساتين ، فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (36953) نسخة كتاب عربى وأجنبى وأغلفة كتب.. جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك داخل (مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بحضور أحد العاملين بها.

 

 


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