اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن أهم الحملات والمبادرات لتلاميذ المدارس بالأقصر

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أهم الحملات والمبادرات لتلاميذ المدارس بالأقصر الحملات والمبادرات لتلاميذ المدارس
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية، عددا من المبادرات الصحية المختلفة لخدمة طلبة المدارس. 

وشملت أبرز تلك الحملات والمبادرات ما يلي:- 

1_ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بتجريع الأطفال أقراص طاردة للديدان مع ضرورة الامتناع نهائيا عن تناول علاج (فلاجيل أو امريزول) بعد التجريع لمدة أسبوع على الاقل وموعد انتهاء الحملة فى التاسع عشر من شهر نوفمبر الحالي.

2_مبادرة رئاسة الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية أنيميا وسمنة وتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية 

والمبادرة مستمرة لنهاية العام الدراسى.

3_تطعيم الالتهاب السحائى وذلك لجميع طلاب المراحل الأولى من كل مرحله (kg1، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوي) 

4_التطعيم الثنائى لطلاب المرحلة الابتدائية، الثانية والرابعة

وفى حالة التغيب المدرسى يتم التنسيق من ولى الأمر مع إدارة المدرسة للتنسيق مع الإدارة الصحية أو التوجه إلى مبنى خدمات التأمين الصحى للتلاميذ (حورس) داخل المدينة،  أو أقرب وحدة صحية للمدرسة للمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

 


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