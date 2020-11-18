قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش وتجديد حبسه

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثان الزقازيق، قرر أمس، إخلاء سبيل "ع م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم.

وكانت نيابة قسم الزقازيق، قد قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضى، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجرة، وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورد بلاغا من طالبة تدعي "ه .ا" وسائق ميكروباص يتهمان "ع . م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلي القسم، واتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة، وجاءت تحريات المباحث تؤكد صحة الواقعة، كما جاء تقرير الطب الشرعى متطابق مع عينة الطبيب.