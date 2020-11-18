قافلة طبية من كلية طب جامعة القاهرة لأهالى حلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تواجد قافلة طبية من أساتذة كلية طب جامعة القاهرة، بدأ من الأربعاء حتى الأحد المقبل، للكشف الطبى على أهالى مدن وقرى حلايب وشلاتين.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تقام القافلة تحت رعاية معالى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور تامر مرعى - وكيل وزارة الصحة، وتبدأ عملها بدا من الغد بمستشفى الشلاتين المركزى ووحدتى حلايب وأبورماد الصحية لتقديم خدمة علاجية لأهالى جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت المديرية فى بيان لها أن سيتم إجراء الكشف واجراء العمليات والعلاج بالمجان وتضم القافلة أقسام أطفال، وباطنة، وأطفال وعظام، ورمد، وتحاليل، وجراحة أوعية دموية، وجراحة أورام، وجراحة أطفال جراحة عامة، ونسا وتوليد، مسالك بولية، مخ وأعصاب، أنف وأذن وحنجرة، النسا والتوليد، وتخدير، علاج طبيعى، أشعة.

كان قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك تواجدًا دوريًا لقوافل طبية من أطباء جامعة الزقازيق بمدن البحر الأحمر للكشف على المواطنين مجانًا وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع من قبل المديرية مع الجامعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن آخر قافلة طبية من اطباء جامعة الزقازيق غادرة الخميس الماضى، حيث وصلت بداية الأسبوع الماضى بمستشفيات الغردقة العام، وراس غارب حميات الغردقة، خلال الفترة من يوم السبت 7 إلى الخميس 12نوفمبر 2020م.