فرنسا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة بكورونا و425 وفاة

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 28383 إصابة و425 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن عدد الإصابات فى فرنسا بفيروس كورونا المستجد يتجاوز الـ 2.000.000 إصابة.

وفى وقت سابق قالت وكالة الإحصاء الرسمية فى فرنسا، الثلاثاء، أن الاقتصاد الفرنسى من المتوقع أن ينكمش ما بين 9 إلى 10 فى المئة هذا العام، تبعا للفترة الزمنية التى ستستمر فيها إجراءات العزل العام الحالية الرامية لكبح انتشار فيروس كوروبا.

وقدرت الوكالة فى أحدث توقعاتها الاقتصادية أن أداء ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو حاليا منخفض 13 بالمئة من المستويات العادية منذ أن دخلت فرنسا ثانى جولة من إجراءات العزل العام فى الثلاثين من أكتوبر.