ضبط 306 بطاقة تموينية وتحرير 583 مخالفة متنوعة فى أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط 583 مخالفة تموينية متنوعة فضلا عن تجميع 306 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز وذلك بهدف التربح غير المشروع.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية وحظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية التى تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن الحملات المكثفة التى شنتها مديرية التموين على المخابز والأسواق بدائرة المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية أسفرت عن ضبط 306 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز خاصة بأسر من مركز منفلوط بغرض تجميعها للتربح غير المشروع فضلا عن ضبط 583 مخالفة تموينية متنوعة حيث تم تحرير 69 محضر نقص وزن من 10/12جم فى رغيف الخبز وتحرير 3 محاضر نقص وزن 20 جم فى الرغيف وتم وقف حصص هذه المخابز وتحرير 61 مخالفة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر تصرف فى الرصيد الاستراتيجى و137 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و74 مخالفة عدم الإعلان عن سعر الرغيف ووزنه و27 مخالفة عدم الاحتفاظ بميزان حساس و64 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش و92 مخالفة عدم صرف بونات خبز للمواطنين و23 مخالفة غلق بدون تصريح بالإضافة إلى تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمى و13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار مشيرًا إلى استمرار الحملات وتكثيفها على المخابز البلدية والمحال التموينية بصورة مفاجئة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهليكن من الغش التجاري.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية بصورة مفاجئة على كافة المنشآت والأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا كما تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم والتعامل الفورى معها على مدار 24 ساعة على أرقام (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).